أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد

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كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي السكة الحديد عن الاسباب الحقيقة وراء رحيل امير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي السكة الحديد .

وقال المصدر المسؤول داخل السكة الحديد ان نبيل كمال أمين الصندوق بالنادي هو السبب وراء رحيل أمير عزمي المدير الفني وجميع أفراد جهازه المعاون بسبب محاولاته الدائمة التدخل في شؤون الفريق الإدارية والفنية وهو ما رفضه امير عزمي مجاهد وقرر مع جهازه المعاون الرحيل عن السكة الحديد.

واضاف المصدر أن أمين الصندوق تعمد تصدير العديد من الأزمات والمشاكل للجهاز الفني لفريق الكرة خلال الفترة الماضية فضلا عن تعمده تعطيل بعض الامور المالية للاعبين والجهاز للضغط عليهم للرحيل وهو ما تحقق في النهاية بعد قرار أمير عزمي وجهازه بالرحيل.

يأتي هذا فيما علمت المصري اليوم ان مجلس الغدارة بصدد فتح تحقيق في كواليس رحيل الجهاز الفني لمعرفة الأسباب الحقيقة ومحاسبة المسؤول عن ذلك في حالة وجود أي مضايقات عاني من المدير الفني وجهازه المعاون قبل رحيلهم من جانب أمين الصندوق.