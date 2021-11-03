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اليمن تستدعي سفيرها لدى بيروت للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني

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اليمن تستدعي سفيرها لدى بيروت للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني اليمن تستدعي سفيرها لدى بيروت للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني

جي بي سي نيوز :- استدعت اليمنية اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن حكومة الجمهورية اليمنية اذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت الى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني ، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور".

وأضاف البيان "أن اليمن حكومة وشعباً ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته".

وكالة الانباء اليمنية (سبأ)

جي بي سي نيوز

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