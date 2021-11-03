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وزير الخارجية اللبناني: غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

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وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وزير الخارجية اللبناني: غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

جي بي سي نيوز :- تحدث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، عن الخلاف مع ، قائلا إن " غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية".

وقال بو حبيب إن "المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله"، مشيرا إلى أن "السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير".

واعتبر "أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".

وشدد على أن "حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع".

وقال بو حبيب إنه يعتقد أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليا لحل المشكلة مع السعودية"، كاشفا أنه "لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر".

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

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