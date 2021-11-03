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مباراة ليفربول اليوم بتوقيت

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مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر مباراة ليفربول اليوم بتوقيت

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يقود محمد صلاح قائد الوطني وليفربول فريقه ليفربول خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021-2022.


تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 3-11-2021 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومصر، و11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة – المملكة العربية ، و12:00 ظهرا بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

يورجن كلوب يحاول تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام فريق أتلتيكو مدريد

خاصة بعد انتصاره الأول على الفريق الإسباني في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين،

سجل خلال هذه اللقاء، النجم العالمي، محمد صلاح الهدف الأول من تسديدة صاروخية أرضية تسكن شباك أوبلاك، بالإضافة لتسجيله هدف الفوز على الفريق الإسباني من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند المنعطف الأخير للمباراة.

قنوات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
تمتلك قطر الرياضية حقوق بث حصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ومن المقرر بث اللقاء على قناتي

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