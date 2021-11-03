رابطة الدوري الإيطالي تدين هتافات عنصرية ضد لاعبي ميلان

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قال روما إنه لن يتساهل إطلاقا مع العنصرية بعد توجيه جماهيره إساءات إلى لاعبي ميلان خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ما تسبب في إغلاق جزء من مدرجاته في الاستاد الأولمبي مع وقف التنفيذ.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانا أمس الثلاثاء لإدانة الهتافات العنصرية ضد ثنائي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي خلال خسارة روما 2-1 يوم الأحد.

وأدين المدرج الجنوبي، مقر روابط التشجيع المتعصبة، باستقبال المشجعين الذين استهدفوا اللاعبين وقررت الرابطة إغلاق المدرج لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ والتهديد بتطبيق العقوبة اذا تكررت التصرفات في غضون عام.

وقال روما في بيان «لا تساهل مع العنصرية بأي شكل في النادي».

وأضاف «خلال سنوات عديدة التزم النادي بشدة بالتصدي للعنصرية وكل أشكال التمييز وستواصل مؤسستنا بذل كل جهد ممكن لإحراز تغيير إيجابي».