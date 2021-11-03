آرسنال يستعد لإنقاذ مهاجم ريال مدريد المنبوذ

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كشفت تقارير صحفية بريطانية صادرة الأربعاء، عن رغبة آرسنال في التعاقد مع لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، أصبح المهاجم الصربي في وضعية سيئة في ريال مدريد، وليس جزءًا من خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. قضى يوفيتش النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى أينتراخت فرانكفورت، لكنه فشل في ترك بصمة في مع الفريق أيضًا. ومع ذلك، يعتقد آرسنال أن يوفيتش يمكن أن ينجح في ملعب الإمارات.

ويستعد آرسنال للتخلي عن خدمات عن ألكسندر لاكازيت وإدي نكيتيا، وكلاهما يمكن أن يغادر النادي في الشتاء. سيخلق رحيلهم فجوة في مركز المهاجمين، ولم يتبق سوى بيير إيمريك أوباميانج وفولارين بالوجون كخيارين للمدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وأشارت التقارير أن آرسنال يريد ضم يوفيتش، وإن كان على سبيل الإعارة لبقية الموسم، لتجنب هذا الموقف، وربما يساعده تغيير المشهد على استعادة سحره.

ومن المتوقع أن يقدم آرسنال عرضًا للتوقيع معه على سبيل الإعارة في يناير، وقد يتضمن خيارًا للشراء في نهاية الموسم.

لا يمانع ريال مدريد في ترك يوفيتش يرحل عن الفريق، لأنه أصبح خارج حسابات أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو. ومع ذلك، من المرجح أن يطلب لوس بلانكوس حوالي 25 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته، وقد يواجه آرسنال منافسة من ليفربول على توقيع النجم الصربي.