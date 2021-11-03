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استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة لمواجهة الأهلي

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استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة لمواجهة الأهلي

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق ، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبدالشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمد أشرف «روقا»، يوسف إبراهيم «أوباما»، إسلام جابر، أحمد سيد «زيزو»، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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