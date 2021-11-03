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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبدالشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمد أشرف «روقا»، يوسف إبراهيم «أوباما»، إسلام جابر، أحمد سيد «زيزو»، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.