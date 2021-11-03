موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع وكواليس المعسكرين..التفاصيل الكاملة

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تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية للقاء المهم والمترقب في قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

يلتقي الزمالك صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم في اول جولتين بـ6 نقاط مع نظيره النادي الأهلي الذي حقق نفس الانتصارات في واحد من اهم واقوي مباريات الدوري على الإطلاق والتى تحظي بالشعبية الأولي والأكبر في مصر والوطن العربي باعتبارها الكلاسيكو الأقوي والأهم فنيا وجماهيريا .

موعد مباراة القمة

تنطلق مباراة القطبين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بعد افتتاحه رسميا بعد الصيانة الدورية ليعود للخدمة من جديد باستضافة مباراة القمة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021 - صورة أرشيفية

تقام مباراة القمة بين الفريقين الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11 -2021 عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- مصر .

كواليس معسكر الأهلي

رفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني حالة الطواري داخل تدريبات الفريق وداخل المعسكر الذي ينتظم فيه الفريق اليوم الأربعاء وحتي موعد المباراة .

وفرض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سياجا من السرية على الاستعدادات الفنية وطريقة اللعب والتشكيل الخاص بمباراة الزمالك الجمعة في محاولة منه لرفع حالة التركيز بين جميع اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الرسمي في القمة .

وتحدث موسيماني مع لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء قبل المباراة واثناء اللقاء من أجل التركيز في تحقيق هدفهم .

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي

وحرصت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالفوز في مباراة القمة التي تعد بطولة جماهيرية في حد ذاتها فضلا عن ان ادارة القلعة الحمراء الأهلي تخشي من أي تاثير سلبي على مسيرة الفريق هذا الموسم في حالة التعثر أمام المارد الأبيض الزمالك.

ويعول محمود الخطيب ومجلس ادارة على مباراة القمة والفوز على الزمالك لمساعدته في سباق الانتخابات والفوز برضا ودعم الجماهير والجمعية العمومية لاسيما وانه يدرك تماما أن أي تعثر أمام الزمالك قد يكون له مردود سلبي وسيء على الاجواء داخل النادي وبين الجماهير الحمراء .

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني على الملامح الرئيسية تشكيل الأهلي في مباراة الزمالك في القمة والذي لن يخرج عن :

محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.

في المقابل يتسلح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالمعنويات المرتفعة التي خلفها سلسلة انتصاراته المتتالية على مدار 24 مباراة لم يهزم فيها الزمالك ويبحث لاعبو الزمالك عن الفوز الخامس والعشرين امام الأهلي في مباراة القمة الجمعة المقبل.

وتسود حالة من الهدوء والاستقرار داخل المعسكر الابيض وسط ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين الذين تعاهدوا على الفوز خصوصا في ظل اكتمال القوة الضاربة وخلو القائمة من الايقافات والاصابات فضلا عن استعادة نجم الفريق يوسف اوباما الذي بات جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي بشكل طبيعي .

مباراة الزمالك وطلائع الجيش علي استاد برج العرب في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

ادارة الزمالك تطالب بالنهاية السعيدة

وطالب اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب اللاعبين بكتابة النهاية السعيدة لهم مع النادي بالفوز على الأهلي خصوصا وأن مباراة الأهلي قد تكون المباراة الأخيرة التي سيحضرها حسين لبيب ولجنته بعد تسليمهم النادي لمجلس الادارة المنتخب برئاسة المستشار مرتضي منصور بعد حصوله على حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك .

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أبرز مشاهد مباراة القمة - صورة أرشيفية

تشكيل الزمالك المتوقع :

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المباراة والذي لن يقوم فيه باي تغيير على التشكيل الساسي والذي عمد إلى تثبيته الفترة الماضية والمكون من

محمد ابو جبل في حراسة المرمي

محمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي في الدفاع

طارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي في الوسط والوسط المهاجم

وسيف الدين الجزيري

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