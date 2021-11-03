86 ميدالية و5 كؤوس حصيلة مشاركة نادي المنيا ببطولة الصعيد للسباحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق سباحو نادي المنيا الرياضي 86 ميدالية و5 كؤوس كحصيلة لمشاركتهم ببطولة الصعيد للسباحة، التي أُقيمت بنادي الرياضات البحرية بالغردقة في الفترة من 26 اكتوبر حتي 30 أكتوبر، والتى شارك خلالها 69 سباحًا من الفئات العمرية المختلفة، منهم39 سباح من الفريق التجهيزي «أول مشاركة لهم في البطولات»، و30 سباح فقط من الفريق الأول.

قال الدكتور محمد تايسون المدير الفني لفريق السباحة بنادي المنيا، إن النادي احتل المركز السادس في الترتيب العام للبطولة، وحصد أربع كؤوس للمراحل وكأس أخر لأحسن سباح كان من نصيب السباح «فادي جورج أسعد»، كحصيلة مشاركة النادي في البطولة، إلى جانب 86 ميدالية متنوعة منها 20ميدالية ذهبية، و30 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية.

وأوضح «تايسون»، أن اثنين من سباحي نادي المنيا تمكنوا من تحطيم الارقام القياسية للمنطقة خلال البطولة وهما: اللاعب عبدالرحمن وليد على الذي تمكن من تحطيم رقم 50 مظهر لمرحلة 11 سنة؛ ليصبح الرقم رسميًا باسمه بعد ما كان مسجل بأسم لاعب نادي الرياضات البحيرية، بينما حطمت اللاعبة أمنة أيمن اسماعيل رقم 50م ظهر لمرحلة 14 سنة؛ ليصبح الرقم باسمها.

واستكمل الجهاز الفني استعراضاته لانجازات الفريق بعرض أسماء لاعبي المنيا حاصدي الميداليات وهم كالتالي: آدم أحمد حمدي، وعبدالرحمن وليد، ومني اشرف حنا، وبيتر اشرف حنا، وأدهم هشام احمد، وأمنة ايمن اسماعيل، وأدهم ايمن اسماعيل، وفادي جورج اسعد، وفرح محمد صلاح، وعبدالله محمد صلاح، وبلال احمد، ويوسف جلال، وجني علاء، وشهد ايمن، وملك محمد عطا، وحبيبة وائل، ومحمد علاء، وكيفين سامح، ومارفيل يوحنا، احمد حسام، وجوناثان اسحق، ومالك ايهاب، وعلي احمد، وزياد رجائي، وعبدالرحمن وحيد، ومنذر معتز، واحمد رامي، وطة محمود، وعبدالرحمن غريب، واحمد طارق، وانس محمد، وعمرو خالد، وبدر محمد، وعمر فاروق، وآدم محمد، وعمر احمد عثمان، وعلي ناصر أنور.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي المنيا يقوده كل من الدكتور أحمد عارف رئيس الجهاز الفني، والدكتور محمد سيد تايسون المدير الفني، وكل من المدربين :محمد وليد، أيمن فتح الباب، وليد فولي، أحمد على، رامي سامح، أحمد محمود، وإداري النشاط مصطفى الحسيني، تحت إشراف الاستاذ مصطفى فتحي والدكتورعلي مجدي عضوا مجلس الإدارة.