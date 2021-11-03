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14 وفاة و2120 إصابة جديدة بكورونا

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جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة الإثنين، تسجيل 14 وفاة و2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11052 وفاة و864661 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.56 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 21457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 93 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 60 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 608 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

 

جي بي سي نيوز

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