★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحتضن استاد القاهرة الدولي قمة مباريات الكرة المصرية والديربي العربي والأفريقي الأبرز بين الأهلي والزمالك، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وكان القطبان حسما مباراتي الجولتين الأولى والثانية لمصلحتهما، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي والبنك الأهلي، كذلك الزمالك على حساب كل من إنبي وطلائع الجيش.

وبالنظر في دفتر أحوال الدور الأول للدوري الممتاز، سنجد أن الزمالك لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على الأهلي في قمة الدور الأول للدوري منذ نوفمبر من عام 2003 أي قبل 18 عامًا كاملاً.

وكان الانتصار الأخير للزمالك على الأهلي في قمة الدور الأول للدوري في نوفمبر من عام 2003 بهدف دون رد جاء بواسطة جمال حمزة، بينما نجح الأهلي في تحقيق 9 انتصارات منذ تلك الخسارة وحتى الآن في قمة الدور الأول، آخرها في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.