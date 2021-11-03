بالأرقام.. التاريخ ينحاز لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول

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يعود ليفربول إلى مُنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الاسبوع حيث يواجه أتلتيكو مدريد في آنفيلد يوم الأربعاء.

كلا الفريقين لهما لاعبون ممتازون في صفوفهم وسيرغبون في الفوز بهذه المباراة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني ولم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم. تغلب لوس كولتشونيروس على ريال بيتيس بفارق 3-0 في مباراته السابقة وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي وقد كان رائعًا هذا العام. تعادل فريق يورجن كلوب 2-2 مع برايتون يوم الأحد الماضي وسيحتاج إلى التعافي في هذه المباراة.

وأحرز فابينيو وتياجو ألكانتارا تقدمًا في التعافي من الإصابة لكن من غير المُرجح أن يتعرضوا للمخاطرة في هذه المباراة. نابي كيتا وجيمس ميلنر وهارفي إليوت أصيبوا وتأكد غيابهم عن هذه المباراة.

بينما أصيب ماركوس يورينتي وتوماس ليمار في الوقت الحالي واستبعدا من هذه المباراة، بالإضافة إلى غياب أنطوان جريزمان بسبب طرده في المباراة السابقة بين الفريقين.

أتلتيكو مدريد لديه سجل جيد أمام ليفربول، حيث فاز بثلاث من أصل 7 مباريات لعبت بين الفريقين. حقق ليفربول انتصارين فقط ضد أتلتيكو مدريد ولديه نقطة لإثباتها في هذه المباراة.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين الشهر الماضي وانتهى بفوز الريدز 3-2. كان أتلتيكو مدريد سيئًا في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته الليلة.