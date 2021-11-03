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رقم جديد لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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رقم جديد لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا رقم جديد لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني، في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على فريق بنفيكا 5-2، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بهذا الأنتصار ضمن الفريق الألماني الصعود لدور الـ 16، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متصدرًا المجموعة الخامسة.

نجح الفريق البافاري في تحقيق الفوز في أول 4 جولات في دور المجموعات للمرة الـ6 في تاريخه، والثالثة على التوالي، متفوفًا على أي نادٍ آخر، حيث تفوق على برشلونة، دينامو كييف، وبنفيكا (مباراتان)، ويتبقى له مباراتان أمام برشلونة ودينامو كييف في هذه المجموعة.

بنفيكا أول من هز شباك البايرن بهدفين، بعد 3 جولات حافظ فيها على شباكه.

البايرن هو أول المتأهلين إلى دور الـ16، ويلاحقه فريق يوفينتوس الإيطالي.

المصرى اليوم

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