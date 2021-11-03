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الأهلى يحصل على شهادة المواصفات الدولية ISO 9001

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الأهلى يحصل على شهادة المواصفات الدولية ISO 9001 الأهلى يحصل على شهادة المواصفات الدولية ISO 9001

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حصل مجلس إدارة النادي الأهلي، على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية ISO 9001، ليصبح النادي الأول في والوطن العربي وأفريقيا حصولًا على هذه الشهادة.

وجاءت الشهادة في إطار ريادة النادي الأهلي، ورفع كفاءة المنافذ فى مقرات النادي الثلاثة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن انتهاء الوقت المحدد لاستقبال أوراق المرشحين في انتخابات القلعة الحمراء، والتي من المقرر أن تقام خلال يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن مقعد الرئاسة تواجد اسم محمود الخطيب - رئيس النادي الحالي- والمرشح على نفس المقعد خالد سليمان.

في المقابل، لم يتواجد مرشح على مقعد نائب الرئيس سوى العامري فاروق والذي يتولى نفس المنصب حاليًا، حيث سيكون ضمن قائمة محمود الخطيب.

أمانة الصندوق في الانتخابات المقبلة، ستشهد صراعًا بين الثنائي خالد مرتجي - عضو مجلس إدارة النادي حاليًا- وخالد الدرندلي الذي قرر إعادة ترشح نفسه على نفس المقعد مستقلاً بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.

وضمت العضوية فوق السن 11 مرشحًا، وهم طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبد القادر وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد.

أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، في المقابل يخوض محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء الانتخابات مستقلين.

المصرى اليوم

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