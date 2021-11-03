بالأسماء.. فوز 12 عضوا بانتخابات غرفة التطوير العقاري بالتزكية اليوم

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أعلن اتحاد الصناعات عن فوز المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري التي عقدت صباح اليوم، بالتزكية بعد تنازل 7 مرشحين.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.

وفازعن فئة الشركات الكبيرة، طارق أحمد شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية وعبير عصام الدين ممثلا عن شركة عمار، وأمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، ومحمد عبد المنعم المنشاوي عن شركة أعمار مصر.

وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز كلا من محمد طارق الجمال ممثلا عن شركة ريدكون، و هاني العسال عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وباسل شعيرة عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، ومحمد البستاني عن شركة البستانى للاستثمار العقاري.

وعن المنشآت الصغيرة، فاز كلا من محمد أحمد راشد عن شركة مصر إيطاليا، وائل رمضان عبد الحميد عن شركة سنترو للاستثمار العقاري، وأحمد رضا عبد الصادق عن شركة عربية بلو سكاي للتنمية السياحية، ياسر حلمي ابراهيم عن بناة مصر.