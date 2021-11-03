البنك المركزي: 2.8 تريليون جنيه قيمة العمليات المصرفية الإلكترونية خلال (2020 – 2021) للجهاز المصرفي

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قالت أماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن الجهاز المصرفي المصري قام بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021) بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه.

أضافت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك أن الجهاز المصرفي نفذ بما يقرب 700 مليون عملية بنحو 1.9 تريليون جنيه للعام المالي السابق (2019-2020).، موضحة ان القطاع المصرفي آمن للغاية فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية الالكترونية مع ضروة وعى العملاء فيما يتعلق بعدم تداول معلوماتهم السرية.

أوضحت شمس الدين أن البنك المركزي، ان البنك المركزى وضع استراتيجية مهمه جدا للمدفوعات الالكترونية، علاوه على أنه أنشأ إدارة جديدة للأمن السيبراني تضم خبراء على أعلى مستوى.