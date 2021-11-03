البنك المركزي: 3 تريليون جنيه إجمالي تعاملات التطبيقات الرقمية

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كشف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي المصري قام بجهود كبيرة في دفع منظومة التحول الرقمي في مصر حيث ارتفعت التعاملات الإلكترونية بشكل كبير خاصة خلال الجائحة.

وأضاف نصر، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن إجمالي عدد البطاقات المدفوعة بلغت نحو 52 مليون بطاقة، وارتفع عدد المشتركين في محفظة الهاتف المحمول.

وأوضح أن نقاط البيع الإلكترونية ارتفعت من 72 الف ماكينة إلى 700 الف ماكينة POS وتحمل المصروفات الخاصة بها، والتي حقق دفعة وتقدم قوي في ملف التحول الرقمي.

ولفت وكيل المحافظ إلى أن إجمالي التعاملات التي تتم عبر التطبيقات الرقمية بلغت نحو 3 تريليون جنيه، بينما ارتفعت قيمة التجارة الالكترونية من 800 مليون إلى ملياري جنيه .