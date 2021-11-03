«قص ولصق».. ورشة فنية بثقافة أبورديس بجنوب سيناء

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نفذ بيت ثقافة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة فنية للأطفال، وذلك ضمن فاعليات الورش الفنية التي تقيمها ثقافة جنوب سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وبحسب بيان لفرع ثقافة شمال سيناء، فإن ورشة «قص ولصق» بالفوم والكانسون، حيث بدأت الورشة بتعريف المواهب كيفية القص من خلال رسم الأشكال المعبرة والبدأ في قصها ولصقها على ورق الكانسون .

يأتي ذلك إيماناً بدور الثقافة في خلق جيل وطني محب لبلده بشتي أنواع التعبيرات عن ذلك الحب، وقام بالتدريب بالورشة محمد حسين أمين المكتبة العامة بابورديس.