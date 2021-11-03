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التنمية الصناعية: الصناعات الإلكترونية تشهد طفرة صناعية في

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التنمية الصناعية: الصناعات الإلكترونية تشهد طفرة صناعية في مصر التنمية الصناعية: الصناعات الإلكترونية تشهد طفرة صناعية في

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بحث محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع قيادات شركة إل جي، خططهم التوسعية في السوق المصري خلال زيارته لمصنع الشركة حيث تفقد خطوط الإنتاج الجديدة للشركة لتصنيع تلفزيونات الاوليد OLED لأول مرة في ، وغسالات التحميل الرأسي فضلا عن خطوط انتاج الصناعات المغذية وذلك بحضور تاي هيون كيم رئيس مجلس إدارة شركة ال جي مصر وارنولد هيون والمهندس علاء صلاح مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

واكد الزلاط أن الصناعات الالكترونية في مصر من الصناعات التي تستهدفها المصرية وخاصة انها تشهد طفرة كبيرة بعد أن استطاعت مصر بما تملكه من مقومات اجتذاب كبرى الشركات العالمية في مجال الالكترونيات، وقال إن إقبال احد اكبر الشركات الإلكترونية في العالم على التوسع وزيادة استثماراتها في مصر يعكس ثقة الاستثمار الأجنبي في السوق المصري وخطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي والتشريعي الذي تنتهجه الدولة

وصرح أن الهيئة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك الاستثمارات العالمية ودعم خططها التوسعية.

وفي هذا السياق تم خلال الاجتماع مناقشة طلب الشركة في التوسع واقامة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات وأجهزة الميكروويف، كما تم مناقشة إمكانية تصدير الشركة لأجزاء ومكونات شبه مجمعة للدول الراغبة في إجراء عمليات التصنيع البسيطة للأجهزة المنزلية وأشاد رئيس الهيئة بالتكنولوجيا المتطورة بخطوط انتاج المصنع وأعرب عن فخره بمهارة وقدرة العامل المصري على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعات عالية التقنية، وإخراج منتج لا يقل جودة عن مثيله بالمصنع الام للشركة الكورية.

المصرى اليوم

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