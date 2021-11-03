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تراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، مع تراجع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول بسبب ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع الإحتياطى الاتحادى الأمريكى، اليوم، والذى يستمر على مدار يومين وقد ينتهى بإجراءات لتقليص الدعم النقدى ورفع الفائدة، ويتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، 777 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 888 إلى 891 جنيها .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 777 إلى 780 جنيها .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 666 إلى 669 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6216 إلى 6240 جنيهًا.

وهذه الأسعار أعلنتها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال الدورة الأسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك وتمت متاجزة عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر على 1783.45 دولارا للأوقية، بإنخفاض قيمته 0.33%، ويجد الذهب الدعم على 1772.40 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1812.70 دولارا للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.02%

ويترقب سعر الذهب عالميا اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى والذى ينعقد اليوم ويستمر حتى الخميس، ويحدد سعر الفائدة والسياسية النقدية في مواجهة تزايد ضغوط التضخم والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادى أو ما يسمى التضخم الركودى

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم بشكل ملحوظ، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 787.40 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 899.89 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 674.92 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.65 $ .

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