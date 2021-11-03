ايتيدا : 18 شركة ناشئة مصرية تشارك في معرض ريادة الاعمال التكنولوجية

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انطلقت امس فعاليات مؤتمر ومعرض "Web Summit" للشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية المقام بمدينة لشبونة بالبرتغال والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة مصرية قوية وجناح خاص في المعرض يضم 18 شركة تكنولوجية ناشئة بالإضافة إلى 10 شركات أخرى زائرة.

وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر، والذي يعد أكبر حدث تكنولوجي في العالم، برعاية ودعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وبالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.

وتشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال حيث يحقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع انتشار ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب المصري وفي ظل الدعم الحكومي المتميز الذي يتمتع به هذا القطاع وبالأخص من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم بدورها بضخ استثمارات ضخمة في هذا الصدد وتنفيذ باقة متنوعة من برامج التدريب التكنولوجي المتخصص، وكذلك جهود تحفيز الابتكار لدى شباب الخريجين وطلبة الجامعات، ومبادرة نشر مراكز الإبداع الرقمي بمختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى مساعي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لتطوير بيئة ومناخ أعمال ريادة الأعمال في مصر والترويج والتسويق الدولي لقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة.

وبجانب الشركات المصرية الزائرة للمؤتمر، تضم قائمة الشركات العارضة في الجناح المصري 5 شركات تكنولوجية ناشئة في مراحل النمو، و13 شركة في المراحل الأولية واختبار منتجاتها بالأسواق، وفيما يلي بعض البيانات المتاحة عن هذه الشركات المحلية