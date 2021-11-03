أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

التجارة : سداد 1.7 مليار جنيه في المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين

Print
التجارة : سداد 1.7 مليار جنيه في المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين التجارة : سداد 1.7 مليار جنيه في المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

وأوضحت الوزيرة أن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة .

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بشرى سارة.. مستشار الرئيس: شركات مصرية تصنع حاليا دواء لفيروس كورونا

بشرى سارة.. مستشار الرئيس: شركات مصرية تصنع حاليا دواء لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا