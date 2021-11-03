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مستشفى شرق جدة ينظّم مبادرة "نرعاهم" في اليوم العالمي لكبار السن‎‎

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تستهدف تقديم الرعاية الطبية للمرضى المسجّلين في برنامج الرعاية المنزلية

مستشفى شرق جدة ينظّم مبادرة

نظّم قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى شرق جدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن مبادرة "نرعاهم" التي تستهدف المرضى المسجّلين في برنامج الرعاية المنزلية من فئة كبار السن، بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المنزلية، وقسم الرعاية التلطيفية بمديرية الشؤون الصحية بجدة، وبمشاركة مجتمعية من جمعية بادر للأجهزة الطبية وصيدلية المجتمع.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية الطبية والتمريضية لمرضى الرعاية المنزلية من خلال زيارات منزلية يقوم بها فريق طبي وعلاجي متعدد التخصصات، للكشف الطبي وعمل التقييم الاجتماعي للمرضى لتحديد الاحتياجات النفسية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم وللقائمين على رعايتهم من داخل الأسرة.

وتمّت توعية المرضى وأسرهم بمفهوم العيادات الافتراضية الطبية والنفسية والاجتماعية وتنسيق المواعيد لهم، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى المسنين ذوي الدخل المحدود بمشاركة مجتمعية.

مستشفى شرق جدة ينظّم مبادرة

مستشفى شرق جدة ينظّم مبادرة

مستشفى شرق جدة ينظّم مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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