ثنائية رونالدو ُتنقذ سولشاير.. مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا

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خطف مانشستر يونايتد تعادلًا قاتلًا أمام أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق يوسيب إيليتشيش فيما سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتقدم دوفان زاباتا مجددًا في الدقيقة 56 قبل أن يعود رونالدو ويخطف التعادل بهدف مميز في الدقيقة 90+1.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط في قمة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن فياريال الإسباني، ويحتل أتالانتا المركز الثالث إلى 5 نقاط في المركز الثالث ويأتي يونج بويز رابعًا بـ3 نقاط.