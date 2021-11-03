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الجناح السعودي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 يستقبل الزوار لليوم للثاني

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أفراد الجمهور استمعوا لشرح عن برامج المملكة الطموحة للحد من التدهور البيئي

الجناح السعودي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 يستقبل الزوار لليوم للثاني

شهد جناح المملكة بمقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 لليوم الثاني على التوالي إقبالاً واسعًا من قِبل الجمهور والناشطين المهتمين بقضايا البيئة المختلفة.

وتراوحت استفسارات الزوار بين البرامج التي اتخذتها المملكة لمحاربة التغييرات المناخية، بما فيها الحد من الانبعاثات الكربونية ومحاربة التصحر وغيرها من التقنيات الحديثة التي تساعد في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

واستمع زوار المعرض إلى شرح وافٍ عن برامج المملكة الطموحة لضمان مستقبل مستدام، يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي, كما وفّر الجناح شاشات عرض لتقارير مصورة إنفوجرافيك عن المشروعات الطموحة التي يعمل على تطبيقها عدد من المؤسسات ، من أجل المساعدة في الحفاظ على البيئة ومحاربة التغييرات المناخية.

الجناح السعودي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 يستقبل الزوار لليوم للثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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