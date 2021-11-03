"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مستشفى عسكري في كابل

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قال إنَّ العملية نُفِّذت على يد 5 عناصر في التنظيم فجَّر أحدهم حزامًا ناسفًا

أعلن تنظيم "داعش" المصنَّف إرهابيًّا على المستوى الدولي المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف الثلاثاء مستشفى سردار محمد داود في العاصمة الأفغانية كابل مسفرًا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أكدت "طالبان" ومصادر عدة أن الهجوم نُفِّذ بواسطة تفجيرَيْن عند مدخل المستشفى، صاحبهما إطلاق نار من قِبل مجموعة مسلحين.

وأفادت وكالة "رويترز" استنادًا إلى مسؤولين مطلعين بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود إلى 25 قتيلاً و50 جريحًا على الأقل.

ويُعتبر مستشفى سردار محمد داود خان أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان، ويضم 400 سرير.

ويأتي الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات المنفَّذة على يد التنظيم، الذي برز باعتباره أكبر تهديد لسيطرة "طالبان" على أفغانستان.

وقال "داعش" في بيان، نشره عبر وسائل الإعلام التابعة له، إن مقاتلي التنظيم "نفَّذوا هجومًا منسقًا" على المستشفى، أدى إلى "عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا طالبان، بينهم قيادي بارز".

وأكد أن العملية نُفِّذت على يد 5 عناصر في التنظيم، فجَّر أحدهم حزامًا ناسفًا، كان يرتديه عند مدخل المستشفى، بينما قُتل 4 آخرون خلال تبادُل إطلاق النار مع "طالبان".