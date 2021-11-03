محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش النيل السفلي

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تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، ومتابعة أعمال التشطيبات واللمسات النهائية على مكونات مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش، حيث يجري الانتهاء من المشروع بالجزء السفلي بطول 1.5كم ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين،وفق تصميم إنشائي ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى وغيرها من المكونات.

رافق المحافظ خلال جولته: بلال حبش نائب المحافظ،المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، العميد محمد أبوالسعد مدير المرور، وبعض المهندسين المشرفين على الأعمال.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع، خاصة وأنه قد تم الانتهاء من أعمال الرامبات ومداخل البوابات الرئيسية والمطاعم وجاري تشطيب المحلات وأعمال الممشى السفلي على النيل وأعمال نوافير اللسان الواقع داخل المجرى المائي للنيل وأعمال التشجير وتركيب البرجولات الخشبية ومقاعد الجلوس وغيرها من الأعمال المنتهية أو الجاري تنفيذه.