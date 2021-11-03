مجدي عبد الغني يكشف حكم مباراة القمة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية:«لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين محمد عادل، حكمًا لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي»

وأضاف أنه لا صحة لما يتردد خلال الساعات الاخيرة عن تعيين ابراهيم نور الدين للمباراة رغم أنه كان مرشحا بقوة، مشددا على أن محمد عادل، سيدير مباراة القمة بشكل نهائى.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من عمر الدوري.