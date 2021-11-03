برلمانية: لدينا 2.5 مليون مركبة «توك توك» مرخص منها 2000 فقط

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قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن هناك رغبة للكثير من النواب الحديث عن مشكلة التوك توك، حيث أنه يتسبب في عمالة الأطفال وقلة المهنيين.

ولفتت النائبة مها عبدالناصر، هلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، إلى أن التوك توك يعد مشكلة كبيرة لأنه يستخدم كأداة لجرائم كثيرة جداً.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك 2.5 مليون مركبة توك توك، مرخص منها ألفين فقط.

ونوهت أنه لابد من تقنين وضع التوك توك تماما، منعا لانتشار الجرائم من خلاله، خاصة أنه وسيلة مواصلات مطلوبة في المناطق التي لا يصل إليها وسائل النقل الجماعي.

وأشارت إلى أن مركبات التوك توك الجديدة يتم ترخيصها حالياً من المنبع، ولابد أن يتم تصنيعه في مصانع مصرية، لأنه اقتصاد غير رسمي كبير جدا يهدر دخلا للدولة بسبب استيراده من الخارج.