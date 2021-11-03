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مدير مستشفيات جامعة القناة يكشف لـ «المصري اليوم» التطورات الصحية لمصابي حادث الإسماعيلية

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مدير مستشفيات جامعة القناة يكشف لـ «المصري اليوم» التطورات الصحية لمصابي حادث الإسماعيلية مدير مستشفيات جامعة القناة يكشف لـ «المصري اليوم» التطورات الصحية لمصابي حادث الإسماعيلية

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كشف الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الإسماعيلية.

وقال مدير المستشفى «عندنا 2 مصابين واحد منهم في الأربعينيات كان عنده جرح قطعي خلف الرقبة ناتج عن ضربه بـ«الساطور» وقطع في أوتار العظام، دخل عمليات عظام وحالته العامة حاليًا مستقرة»

وتابع «التاني عنده طعن نافذ في الصدر واسترواحُ هوائي، ولكن الحمدلله بعيد عن القلب، وتم عمل اللازم وإن شاء الله هيخرجو الاتنين بعد يومين بمجرد ما حالتهم الصحية تسمح».

ولفت الدكتور حسن إلى أنه يعمل في المستشفيات منذ 25 سنة، لكنه أضاف «أول مرة أشوف جريمة بالبشاعة دي وتحديدا في الإسماعيلية، محتاجين نعرف حالة المتهم النفسية والعقلية وإيه اللي وصّله لهذه الدرجة من البشاعة محتاجين واقفة ندرس فيها المجتمع هل حدث تغيرات في سلوكياته وهل دي مخدرات ولا لأ»..

وأعقب «تحقيقات النيابة اللي هتحدد».

المصرى اليوم

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