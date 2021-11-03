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رفع كفاءة 68 شارعاً وطريقاً بطول 63 كيلو مترًا ببني سويف ()

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رفع كفاءة 68 شارعاً وطريقاً بطول 63 كيلو مترًا ببني سويف (فيديو) رفع كفاءة 68 شارعاً وطريقاً بطول 63 كيلو مترًا ببني سويف ()

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف خطة الرصف للعام الحالي 2021، والتي تشمل رصف 68 طريقاً وشارعاً بأطوال تصل إلى 63 كم، تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة ،حيث رافقه خلال جولته: بلال حبش نائب المحافظ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، العميد محمد أبوالسعد مدير المرور،المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، وعدد من المهندسين المشرفين على الأعمال.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة،مطالباً بالتعامل الفعال مع أية معوقات أولاً بأول،وتوفير الحلول والبدائل المناسبة،مع ضرورة تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة،ومراعاة خطة تأهيل الشوارع والميادين لاستيعاب الحركة المروية بها، وبما يتناسب مع خطة تسيير الحركة المرورية بالشكل المطلوب.

ناقش المحافظ مع مسؤولى الطرق خطة رصف بعض الطرق الترابية ،خاصة وأن خطة الرصف بهذا العام تضمنت رصف عدد من الطرق الترابية بمراكز بني سويف، ببا، الواسطى، اهناسيا، وناصر، بخلاف عدد من الطرق الجاري توسعتها بمركز الفش.

كما ناقش المحافظ مع رئيس مدينة بني سويف ووكيل وزارة النقل مقترحات خطة لتطوير شارع جسر إسلام وأعمال رفع كفاءة وتطوير الجزيرة الوسطى،خاصة مع استهداف توسعة الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة،متابعا امتدادات الشارع إلى الدائري وكورنيش الني.

وتابع المحافظ أعمال تجهيز وتأهيل منطقة ميدان الأزهري للبدء في أعمال تطوير الميدان الذي يمثل أهمية حيوية للمنطقة، خاصة وأنه يتضمنت أعمال تطوير وتجميل ورصف ومحاور مرروية جديدة تم دراستها عن طريق المرور والمرافق والطر.

المصرى اليوم

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