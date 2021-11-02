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كشفت وزارة التعليم السعودية، في بيان، مساء الثلاثاء، عن آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول لعام 1443 لجميع المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية، لطمأنة الطلاب ولكي يعلم كل طالب طريقة تأديته لاختباره والذي اقترب موعده بشكل كبير، وجاءت الآليات المنشورة كما يلي:

الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر: عن بعد ويبدأ من 9 ربيع ثاني وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

المرحلة الإبتدائية : عن بعد وتبدأ من 12 ربيع ثاني الساعة الرابعة عصرًا.

لكن قامت الوزارة بتقسيم الآلية لطلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لتكون عن بعد للطلاب الغير محصنين بالجرعتين لأسباب صحية، أو الطلاب الأقل من إثني عشر عاما، ولمن لم يستكمل الجرعتين مع حسم درجة المواظبة، أما للمحصنين بالجرعتين، فتكون حضورية بشكل طبيعي في المقار التعليمية.

وتبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر، بينما تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ وعلى مدى ثلاثة أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وتقرّر إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد؛ على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصراً، كما تقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بالمدرسة؛ لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، مع التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامتهم، والاستفادة من كافة الفصول والمرافق، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وكذلك إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لاتزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

وتُجرى الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم (12) عاماً، أمّا الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.

وشكّلت وزارة التعليم لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 20 ربيع الآخر المقبل، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.