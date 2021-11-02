10 وفيات و1723 إصابة كورونا.. و5.7% إيجابية الفحوصات

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جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 10 وفيات و1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11038 وفاة والإصابات إلى 862541 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.74 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 1715 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 78 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 590 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1715 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 83051 حالة.

كما بين إجراء 30035 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10968136 فحص.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3950145 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3526686 شخصا.