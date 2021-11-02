"صحة ينبع " تدشن عيادة طب الأسنان وتعمل من الأحد إلى الخميس

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الحجز عبر تطبيق "صحتي " لتقليل وقت وقوائم الانتظار

دشن القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى ينبع العام عيادة طب الأسنان العامة والتي ستعمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشرة مساء.

وكشف القطاع الصحي عن آلية حجز موعد بعيادة الأسنان العامة من خلال تطبيق صحتي مما يحقق سرعة الحصول على الخدمة التي تسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة حيث يسعى القطاع إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة حيث سيسهم - بإذن الله - في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان ويأتي تدشين هذه العيادات وتجهيزها بأحدث الأجهزة لتسجل إضافة للخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة تماشياً مع توجه وزارة الصحة نحو التحول الإستراتيجي ولتوفير أفضل الخدمات الطبية.

يشار أن ذلك يأتي تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر بالارتقاء بالرعاية الصحية والخدمات الطبية من حيث جودة الخدمات واتباع أعلى المعايير الصحية وتقليص قوائم الانتظار والمواعيد الطويلة فقد تم إطلاق هذه العيادات بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى ينبع العام.