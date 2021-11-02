ابنة سهير البابلي: والدتي ليست في غيبوبة ولكن قطعت كلام وأكل وحالتها حرجة

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أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: «الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل».

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والاكل الان وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: «احنا في المستشفى الان ووالدتي ليست في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والاكل من الانابيب وهي على جهاز تنفس صناعي».

وعن النجوم الذين يطمئنون على حالتها، قالت: «يسرا وإسعاد يونس بيطمنوا عليها ونقيب الفنانين اشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا»، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الاخيرة وهذا اثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: «ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة في المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت».