استمرار أعمال النظافة ومداهمة مخازن النباشين وإيقاف مخالفات بناء بأسوان

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة المهندس سيد مدني، أعمال الكنس والرش ورفع تراكمات القمامة وأكوام الأتربة على مدار الأسبوع الماضى بإجمالى 980 طن مخلفات وأتربة داخل الشوارع العامة والرئيسية، وأيضاً الشوارع الجانبية ووسط الكتل السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الكفاءة لأعمدة الإنارة وتقليم وتهذيب الأشجار بأحياء شرق وغرب ووسط المدينة وبعض الوحدات القروية داخل المركز.

وفي السياق ذاته أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو على أنه خلال خلال اليومين الماضيين تم رفع 150 طنًا من تراكمات الأتربة والمخلفات داخل الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف القرى تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته لقرية الرمادى قبلي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة لمداهمة 12 مخزن للنباشين بحى جنوب مع مصادرة مختلف الأدوات والمعدات المستخدمة في ذلك، وبالتوازي قام رئيس حي جنوب ومدير لجنة المتابعة الميدانية بالإشراف على إيقاف الأعمال لبناء مخالف بدون تراخيص على مساحة 296 م2، بمنطقة الرضوانية بحي جنوب ومصادرة المعدات وأدوات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة.

وفي مدينة كلابشة أكد على ياسين، رئيس المدينة، استمرار أعمال النظافة اليومية ورش وتطهير الشوارع والميادين، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لأعمدة الإنارة.