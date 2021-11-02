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محافظ الإسكندرية : مصادرة 22 ألف كرسي فى حملة للإشغالات وسنبيعها بمزاد علني

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محافظ الإسكندرية : مصادرة 22 ألف كرسي فى حملة للإشغالات وسنبيعها بمزاد علني محافظ الإسكندرية : مصادرة 22 ألف كرسي فى حملة للإشغالات وسنبيعها بمزاد علني

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تم مصادرة 22 ألف كرسي من حملات الإشغالات وسيتم بيعهم في مزاد علني وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية له، لافتا إلى أن هناك 2 شاطئ مجاني وسيتم إنشاء 2 آخرين بحلول الموسم المقبل، وتزويدها بفرش من هذه المضبوطات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعداد حواجز لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في منسوب مياه البحر.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ من أي تغيرات قد تحدث بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث نوات قوية وغزيرة من 10 و11 من الشهر الجاري.

الاستعداد للنوات
ولفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى أن شواطئ الإسكندرية استعدت لموسم النوات، مؤكدًا أن هناك اهتمام بصيانة خطوط الصرف وشنايش الأمطار.

وأوضح خلال قناة صدى البلد، أنه لن يتم السماح بإهدار مياه الأمطار وسقوطها في البحر كما يحدث من قبل، حيث إن الرئيس وجه بالحفاظ على كل نقطة مياه.

وشدد على أن مساحات من البحر والشاطئ منذ عشرات السنوات وبمقابل مادي زهيد، واعتقدوا أن هذه الأماكن أنها باتت ملكهم ونسوا أنها ملك لشعب الإسكندرية .

واستطرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، أن أحد الأندية أنشأت قاعة أفراح وحجبت رؤية البحر عن المواطنين، موضحًا أن هذا غير مقبول من قبل أي طرف أن تحجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأردف أنه أثناء مروره بجوار أحد الأندية لاحظ إقامة فرح، فتوقف ووجه بإزالة كل شيء، ولكنه تعاطف مع أصحاب الفرح، لأنهم أنفقوا أموالًا، فأزال جزءا من الفرح مثل السماعات، على أن يتم استكمال الإزالة بعد انتهاء الفرح.

المصرى اليوم

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