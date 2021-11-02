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محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنيفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة)

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محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنيفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنيفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة)

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تابع اللواء اشرف عطية محافظ اسوان تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقام فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى لتفقد مشروعى إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية حجازة بمركز كوم أمبو ضمن المبادرة.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم عقد لقاء جماهيري مع أهالى القرية لإستعراض المشروعات المتنوعة الجارى تنفيذها لتوفير حياة كريمة لـ 27 ألف و644 مواطن يمثلوا أهالى القرية وتوابعها بإجمالى ١١ قرية وعزبة ونجع حيث تم الإستماع لكافة المطالب والإحتياجات والتى تركزت في مجالات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطرق وأساليب التسويق والترويج الجيد للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المزعم إنشاؤها، بجانب دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال زيادة عدد القوافل الطبية والمساعدات العينية للقرية وتوابعها.

وأشار رئيس وحدة حياة كريمة إلى أنه تم إعداد تقرير شامل لحصر كافة المطالب والإحتياجات المطروحة باللقاء وجارى التواصل والتنسيق مع المسئولين والجهات المعنية لتلبيتها بالشكل المطلوب، مؤكداً على أن فريق عمل الوحدة واصل مروره الميدانى بتفقد الأعمال الجارية بمشروعات إنشاء المجمعات الزراعية بقرى الكفور وسلوا بحرى بمركز كوم أمبو حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود لضمان الإنتهاء من هذه المشروعات في مواعيدها المحددة.

المصرى اليوم

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