إصابة 4 أفراد في بلطيم بحروق لسكب ماء النار عليهم في مشاجره

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أصيب4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث لإلقاء شخص مياه نار عليهم بشارع صلاح دعدر بمدينة بلطيم ما أدى لإصابتهم بحروق متعددة، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي للعلاج.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع صلاح دعدور ببلطيم استخدمت فيها مياه النار، مما أدى لإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاث في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من: ك. ف. ا، 55 سنة، ح.ا، 57 سنة، م.ح.ا، 27 سنة، ه.ح.ا، 21سنة، والحالات تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.