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سفير طوكيو يمنح عميد مركز الآداب بالجامعة اليابانية شهادة تقدير وزير خارجية بلاده

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سفير طوكيو يمنح عميد مركز الآداب بالجامعة اليابانية شهادة تقدير وزير خارجية بلاده سفير طوكيو يمنح عميد مركز الآداب بالجامعة اليابانية شهادة تقدير وزير خارجية بلاده

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قام سفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، بمنح الدكتور عصام حمزة، عميد مركز الآداب والثقافة بالجامعة اليابانية، شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني، التي تمنح للأفراد والجماعات مِمَن حققوا إنجازات بارزة في المجالات الدولية، من أجل تقدير مساهماتهم في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول والمناطق الأخرى.

وأعرب السفير نوكي عن خالص تقديره تجاه الدكتور عصام حمزة لما قام به من مساهمات كبيرة في تطوير الدراسات اليابانية وتعزيز ونشر الثقافة اليابانية في على مدى أكثر من 40 عامًا.

كما قام السفير بالتأكيد على أن الدكتور حمزة كان رئيسًا نشطًا للغاية لقسم اللغة اليابانية وآدابها، كلية الآداب، بجامعة القاهرة، وهو أول قسم للغة اليابانية يتم إنشاؤه في الشرق الأوسط، وكذلك خلال توليه لعمله كعميد لكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. كما لعب أيضًا دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات الأكاديمية الثنائية بصفته الأمين العام لرابطة خريجي وباحثي الجامعات اليابانية في مصر على مدى أكثر من 10 سنوات.

ويشغل حمزة حاليًا منصب عميد مركز الآداب والثقافة بالجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) التي تأسست ويتم تشغيلها بدعمٍ من اليابان. وتحظى مجهوداته في تعليم اللغة اليابانية وتعزيز الثقافة اليابانية وتعميق التبادل الأكاديمي مع المؤسسات البحثية اليابانية بتقدير كبير في كل من مصر واليابان.

المصرى اليوم

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