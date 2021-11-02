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الهلال: "عطيف" يُجري عملية جراحية.. والثلاثي في صالة الإعداد البدني

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الهلال:

أعلن نادي الهلال أن متوسط ميدان الفريق الكروي الأول الدولي "عبدالله عطيف" سيُجري صباح الغد الأربعاء عملية جراحية على موضع إصابته في الغضروف.

وكان "عطيف" قد وصل اليوم إلى مدينة "ليون" الفرنسية ، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية.

ميدانيًا أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "ضمك" مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقد الجهاز الفني اجتماعًا مرئيًا باللاعبين قبل بداية المران، ثم بدأ المران بالجري، قبـل أن يـؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني"ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

وأدى الثلاثي "ياسر الشهراني، جانغ هيون سو وموسى ماريغا" مرانًا لياقيًا في صالة الإعداد البدني؛ وذلك ضمن برامجهم التأهيلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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