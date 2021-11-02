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مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

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مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تفاصيل السماح بحصول الأطفال على لقاح كورونا.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك إجازة عالمية لحصول الأطفال على لقاح كورونا من عمر 5 لـ12 عامًا بدلًا من 12 لـ18 عاما، مشيرًا إلى أن تطعيم الأطفال لن يحدث إلا بعد معرفة المرجعية العلمية والمعملية، واحتمالية حدوث آثار جانبية من عدمه.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية لابد أن تراجع اللقاحات الخاصة بالأطفال، واحتمالية الإصابة بأي مضاعفات، والسن المناسبة للحصول عليه.

المصرى اليوم

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