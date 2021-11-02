مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والعلاجية، إن مصر لديها أكثر من ٧٠ مليون جرعة مخزون استراتيجي من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أن عدد الذين حصلوا علي لقاح كورونا تجاوز ٣٠ مليون شخص، وأنه بنهاية العام الجاري سنصل الي تطعيم ٤٠ مليون شخص.

وأشار تاج الدين إلى أن قرار الحكومة وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، اعتبارا من ١٥ نوفمبر المقبل، ومنع المواطنين اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

وأوضح تاج الدين أنه سيتم تطعيم الأطفال من سن ١٥ سنة إلى ١٨ سنة بلقاح فيروس كورونا.