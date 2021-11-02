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صديقة أجويرو توضح حقيقة انفصالها عن اللاعب بعد إصابة القلب

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صديقة أجويرو توضح حقيقة انفصالها عن اللاعب بعد إصابة القلب صديقة أجويرو توضح حقيقة انفصالها عن اللاعب بعد إصابة القلب

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يعيش الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب فريق برشلونة ، فترات غير جيدة بعدما تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 شهور على أقل تقدير بسبب مشاكل صحية في القلب.

وانتشرت عدد من التقارير الصحفية الأوروبية التي أكدت أن صوفيا كالزيتي صديقة اللاعب قد ابتعدت عنه بعد تعرضة للأزمة الصحية الأخيرة.

وحرصت صديقة أجويرو على نفي الشائعات المنتشرة بنشر صورة ليديهما معاً ومصحوبة بعبارة «اليوم أكثر من أي وقت مضى.. أحبك»، وذلك وفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

ويعد سيرجيو أجويرو من أبرز مهاجمي الكرة العالمية في المواسم الأخيرة خاصة بعدما قد مانشستر سيتي لتحقيق عدد من الإنجازات المحلية الكبرى، يأتي في مقدمتها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .

المصرى اليوم

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