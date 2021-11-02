تعاون بين «الرقابة المالية» و«الأكاديمية العربية للعلوم» فى مجال الحوكمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الماجستير المهنى في حوكمة الشركات، والذى يقدمه مركز المديرين المصرى، بالتعاون مع الأكاديمية وفقا لبروتوكول تعاون مشترك بينهما، والمتضمن تنفيذ برامج للدراسات العليا مشاركةً بين الجهتين وفقاً لآلية تعليمية تتيح مزج الخبرة التطبيقية مع الخبرة العلمية لمنح شهادة الماجستير في إدارة الأعمال MBA في مجال الحوكمة في عدة مسارات تتعلق بحوكمة الشركات، حوكمة القطاع الصحى، الالتزام، وبما يسهم في نشر أسس وتطبيقات فكر الاستدامة في القطاع المالى غير المصرفى وتدعيم رؤية مصر 2030.

َتم توقيع بروتوكول جديد للتعاون وتقديم برنامج الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل DBA in Governance& Finance، وبمقتضاه سيتم تأهيل حاملى درجة الماجستير المهنى للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل بدءا من يناير 2022.

وقال الدكتور عمران إن البرامج التدريبية لمركز المديرين، ذراع الهيئة لنشر فكر الحوكمة، والتى يتم تنفيذها بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لها أهمية خاصة للرقابة المالية نظراً لما تمثله من استثمار في رأس المال البشرى اللازم لتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية 2025، والتى تحتاج إلى بناء وتعزيز القدرات العلمية في الحوكمة، وإدارة المخاطر.

إضافة إلى إسهام بروتوكولات التعاون مع الأكاديمية، باعتبارها أحد أهم صروح العلم والمعرفة، في دفع التنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى بصفة عامة ورفع مستويات الثقافة المالية لدى المتعاملين به، فيكفى أن نشير إلى أن الهيئة قد قدمت في عام 2020 ما يقرب من 5800 خدمة للقطاع المالى غير المصرفى في مجال الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين في مقدمتها التصديق على 3350 محضرا للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و1040 تقرير إفصاح، وإصدار عدم ممانعة على 800 دعوة لحضور جمعيات، بجانب خدمات الشكاوى وطلبات الوقف، وغيرها.

ومن ناحيته أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار بمستوى التدريب والحقيبة البحثية التي تلقاها طلاب الماجستير وتم تنفيذها من جانب مركز المديرين المصرى، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقاً مع المركز الذي يعد أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشائه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، معهد البنك الدولى (WBI)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الاتحاد الأوروبى (EU)، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.