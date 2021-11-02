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«مواد البناء»: نمو صادرات الأسمنت 202٪ خلال أول 9 أشهر من 2021

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«مواد البناء»: نمو صادرات الأسمنت 202٪ خلال أول 9 أشهر من 2021 «مواد البناء»: نمو صادرات الأسمنت 202٪ خلال أول 9 أشهر من 2021

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أشار بيان المجلس التصديري لمواد البناء الصادر اليوم إلى ارتفاع كبير في صادرات من الاسمنت خلال التسعة أشهر الأولي من العام.

وأوضح التقرير إلى ان صادرات الاسمنت حققت 347 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 202٪.

ولفت التقرير أن صادرات الأسمنت خلال سبتمبر الماضي سجلت 66 مليون دولار بنسبة نمو 214.3%.

وتابع التقرير أن 5 دول استحوذت على 61.8% من إجمالي صادرات الأسمنت وفي مقدمتها ساحل العاج بقيمة 54.905 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يليها ليبيا بقيمة 54.105 مليون دولار مقارنة بنحو 22.050 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 145%.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تصدير الأسمنت لـنحو 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصرى اليوم

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