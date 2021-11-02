إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن

جي بي سي نيوز :- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي الأردن وبهدف رفد الاقتصاد الاردني في جميع القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار ايجابية على سوق العمل وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الاردنيين.
الوزير، قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
وقرر الوزير، رفع القيد عن رعايا (البانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة الى موافقة مسبقة من قبلنا.
وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة اشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول الى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة اشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من والى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.