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إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن

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إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن

جي بي سي نيوز :- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي الأردن وبهدف رفد الاقتصاد الاردني في جميع ‏القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما لذلك من آثار ايجابية على سوق العمل وايجاد فرص عمل ‏جديدة للمواطنين الاردنيين. ‏

الوزير، قرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول الى المملكة بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

وقرر الوزير، رفع القيد عن رعايا (البانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة الى ‏موافقة مسبقة من قبلنا.

وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) ‏بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل ‏عن خمسة اشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ‏ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.‏

وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول الى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة اشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد وعلى ان يتم دخولهم وخروجهم من والى البلاد ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية. ‏‏

جي بي سي نيوز

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