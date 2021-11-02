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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي

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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي دوري أبطال أوروبا .. تشكيل تشيلسي لمواجهة مالمو السويدي

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أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي لمواجهة مالمو السويدي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة ستُقام على ملعب فريق مالمو بالسويد، في تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


في حراسة المرمى: إداوردو ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - روبن لوفتس تشيك - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كالوم هودسون أودوي - كاي هافرتز

المصرى اليوم

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