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وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

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وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي» وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

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أجرى السفير أوسمار شحفة، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، زيارة للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، على رأس وفد يضم 15 عضوًا من قيادات الغرفة وممثلين عن الشركات البرازيلية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أعرب رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية عن سعادته بزيارة الجناح المصري واستعراضه للمحتوى المتميز للجناح، والذي يعكس الحضارة المصرية العريقة والجهود التنموية الحالية للدولة المصرية ورؤيتها للمستقبل، مشيداً بالمبادرات والمشروعات المختلفة التي يتم عرضها من خلال الشاشات التفاعلية وبصفة خاصة المتعلقة بالإنجازات والمشروعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالسوق المصرى في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد شحفة أن العلاقات المصرية البرازيلية تشهد تطوراً ملحوظاً وبصفة خاصة في المجال الاقتصادى، مشيراً إلى لقائه شهر سبتمبر الماضى بالسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتي تم خلالها توقيع اتفاق لإنشاء مكتب تمثيل تابع للغرفة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الغرفة بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث سيسهم هذا المكتب في رعاية المصالح المشتركة لرجال الأعمال البرازيليين والمصريين وتعزيز حركة التبادل التجارى بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية من خلال إتفاقية الميركسور وكذا مع الدول الإفريقية من خلال إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

المصرى اليوم

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