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جي بي سي نيوز :- أكد وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الإثنين، أن إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من بين الخيارات المطروحة لحل الأزمة بين لبنان والخليج.

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين في تصريحات لـ"الجزيرة"، إن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بينه وبين دول الخليج.

وأضاف وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أن لبنان يعول في الوقت الحالي على جهود الدول العربية وتدخلاتها لحل الأزمة.

وأوضح وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أن الدعم العربي ساهم في حل العديد من الأزمات اللبنانية سابقا.

وتابع: “طرح استقالة وزير الإعلام (جورج قرداحي) أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين القادمين”.

وكان وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين قد صرح أمس الأحد، بأن الأوطان لا تدار بتغريدات بطولية وأوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروٍّ لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم، وبانفتاح على المجتمع الدولي.

وكالات + الجزيرة